Son dakika: Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Son dakika: 'dan açıklaması

Son dakika: Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Son dakika haberine göre; Kulübü, 'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Sn. 'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.

Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 16:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN