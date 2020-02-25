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25 Şubat 2020, Salı
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Muslera da nihayet

Muslera da nihayet

G.Saray'ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi , sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23'üncü derbisinde galibiyetle tanıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, bu galibiyetten önce sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Muslera, söz konusu 9 karşılaşmada takımı ile birlikte sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, 5 kez de berabere kalmıştı.

G.Saray'ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi , sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23'üncü derbisinde galibiyetle tanıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, bu galibiyetten önce sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Muslera, söz konusu 9 karşılaşmada takımı ile birlikte sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, 5 kez de berabere kalmıştı.
  1. 25.2.2020
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