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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’e yakın markaj

Vedat Muriç’e yakın markaj

'ın iki stoperi Marcao ve , derbisi öncesinde 'in başladı.

'ın iki stoperi Marcao ve , derbisi öncesinde 'in başladı. İki oyuncu, sarı-lacivertli ekibin en önemli gol silahını kilitlemek için zayıf yanlarını çalışıyor. 'in yardımcılarından da Muriç ile ilgili hazırladığı bir değerlendirme raporunu da verdi. İyi bir ikili oluşturan Marcao ve Donk, Galatasaray'ın son 6 maçta sadece 2 gol yemesinde büyük rol oynadı.
  1. 19.2.2020
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