Umut Bulut’a büyük sevgi

Uzun yıllar formasını giydiği G.Saray'a karşı dün rakip olan Umut Bulut'a Türk Telekom'da ilgi büyüktü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yeni Malatyaspor'da oynayan 36 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırdı, uzun süre alkışladı.