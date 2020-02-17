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17 Şubat 2020, Pazartesi
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’a büyük sevgi

Umut Bulut’a büyük sevgi

Uzun yıllar formasını giydiği G.Saray'a karşı dün rakip olan 'a 'da ilgi büyüktü.

Uzun yıllar formasını giydiği G.Saray'a karşı dün rakip olan 'a 'da ilgi büyüktü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'da oynayan 36 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırdı, uzun süre alkışladı.

  1. 17.2.2020
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