Umut Bulut’a büyük sevgi
Uzun yıllar formasını giydiği G.Saray'a karşı dün rakip olan Umut Bulut'a Türk Telekom'da ilgi büyüktü.
Uzun yıllar formasını giydiği G.Saray'a karşı dün rakip olan Umut Bulut'a Türk Telekom'da ilgi büyüktü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yeni Malatyaspor'da oynayan 36 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırdı, uzun süre alkışladı.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Umut Bulut’a büyük sevgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.