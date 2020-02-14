İçinden Aslan çıktı
Sezon başında yedek kulübesini güçlendirmek için transfer edilen Adem Büyük, gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi haline geldi.
ÖZÜR BORÇLUYUZ!
Adem Büyük'ün performansından çok memnun olan ve Agüero'ya benzeten sarı- kırmızılı taraftarlar, dün sosyal medyada "Alındığında tepki göstermiştik ama şimdi ona bir özür borçluyuz" yorumları yaptı. Ayrıca bir taraftar "Keşke 25-26 yaşlarında olsaydın" diye de ekledi.
G.SARAY'IN GOLCÜLERİ:
9 gol Adem Büyük
6 gol Falcao
5 gol Feghouli
5 gol Belhanda
5 gol Babel
4 gol Emre Akbaba
YATMAYA GELMEDiM
Alanya karşısında turu getirecek skoru bulmak için canını dişine takan Adem Büyük maç sonrası performansının sorulması üzerine, "Galatasaray'a yatmaya gelmedim. Futbol hayatım boyunca hiçbir zaman da fedakarlıktan kaçmadım. Vücudum müsaade ettiği sürece Galatasaray için mücadele edeceğim" dedi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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