Galatasaray'da Belhanda dönemini bitiren adam: Emre Akbaba

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon Rizespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan Emre Akbaba'nın yeşil sahalara dönüşü muhteşem oldu.

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat geçiren ve yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak olan milli yıldız, yine bir Rizespor maçıyla sahalara döndü. Döner dönmez golle tanışan tecrübeli futbolcu, sonraki haftalarda Denizlispor, Konyaspor ve Alanyaspor'un ağlarını da sarsmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takımın, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın formsuzluğu nedeniyle orta sahada yaşadığı sorun Emre Akbaba'nın gelişiyle çözüme kavuştu.