Galatasaray'da Belhanda dönemini bitiren adam: Emre Akbaba
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'la oynanan maçta şanssız bir şelilde ayağı kırılan Emre Akbaba, yeşil sahalara golle dönmüştü. Yıldız futbolcu, sonraki haftalarda da forma girafiğini yükselterek, sarı-kırmızılıların zirve yarışındaki en büyük ümidi oldu.
Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon Rizespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan Emre Akbaba'nın yeşil sahalara dönüşü muhteşem oldu.
Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat geçiren ve yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak olan milli yıldız, yine bir Rizespor maçıyla sahalara döndü. Döner dönmez golle tanışan tecrübeli futbolcu, sonraki haftalarda Denizlispor, Konyaspor ve Alanyaspor'un ağlarını da sarsmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takımın, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın formsuzluğu nedeniyle orta sahada yaşadığı sorun Emre Akbaba'nın gelişiyle çözüme kavuştu.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Galatasaray'da Belhanda dönemini bitiren adam: Emre Akbaba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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