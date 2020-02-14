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14 Şubat 2020, Cuma
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'da dönemini bitiren adam: Akbaba

Galatasaray'da Belhanda dönemini bitiren adam: Emre Akbaba

'da geçtiğimiz sezon 'la oynanan maçta şanssız bir şelilde ayağı kırılan Akbaba, yeşil sahalara golle dönmüştü. Yıldız futbolcu, sonraki haftalarda da forma girafiğini yükselterek, sarı-kırmızılıların zirve yarışındaki en büyük ümidi oldu.

'da geride bıraktığımız sezon Rizespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan Akbaba'nın yeşil sahalara dönüşü muhteşem oldu.

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat geçiren ve yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak olan milli yıldız, yine bir Rizespor maçıyla sahalara döndü. Döner dönmez golle tanışan tecrübeli futbolcu, sonraki haftalarda Denizlispor, ve 'un ağlarını da sarsmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takımın, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın formsuzluğu nedeniyle orta sahada yaşadığı sorun Emre Akbaba'nın gelişiyle çözüme kavuştu.

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  1. 14.02.2020
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