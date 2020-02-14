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14 Şubat 2020, Cuma
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'dan planı! Bonservisi böyle alınacak

Galatasaray'dan Henry Onyekuru planı! Bonservisi böyle alınacak

Devre arasında yeniden 'a dönen formuna kavuştu. Sıtma hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Nijeryalı futbolcu, Alanya maçındaki futboluyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.

Devre arasında yeniden 'a dönen formuna kavuştu. Sıtma hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Nijeryalı futbolcu, Alanya maçındaki futboluyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi. 46. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil olan genç yıldız, hırsı ve enerjisiyle hücuma büyük katkı verdi. Onyekuru'nun performansından memnun kalan Terim, oyuncusuna Yeni karşısında ilk 11'de şans verecek. Cezalı Mariano'nun yokluğunda Linnes sağ bek olacak, sol beke geçecek ve böylece sol önde Onyekuru'ya yer açılacak.

BONSERVİSİMİ ALIN
Henry Onyekuru'nun Galatasaray sevgisi bambaşka... Alanya maçının başarılı isimleri arasında yer alan Nijeryalı yıldız, karşılaşma sonrasında Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı. Yarım sezonluğuna kiralanan oyuncu, "Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum. Ama kalbimden geçeni soruyorsanız: Ben kalmak istiyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burası benim evim. Her türlü fedakarlığa hazırım" dedi.

BİR İHTİMAL VAR
Henry Onyekuru'yu yarım sezonluğuna kiralayan Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için şartlarını zorlayacak. Diagne ve gibi isimler satılırsa, gelen parayla bonservisi alınmaya çalışılacak.

  1. 14.2.2020
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