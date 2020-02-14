Fatih Terim, Yuri’yi seçti
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Scout ekibi genç ve yetenekli isimleri tarayıp Fatih Terim'in önüne uzun bir liste getirdi. BU listede Terim'in gözüne çarpan isimse Santos'ta forma giyen Yuri Alberto oldu... Hem sağ hem de sol kanatta oynamasının yanı sıra 2001 doğumlu oyuncunun forvet hattında da forma giyebilmesi Terim'in ilgisini çekti. Tecrübeli teknik adam 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek olan Yuri Alberto'nun menajeriyle temas kurulmasını istedi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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