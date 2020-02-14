Fatih Terim, Yuri’yi seçti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.



Scout ekibi genç ve yetenekli isimleri tarayıp Fatih Terim'in önüne uzun bir liste getirdi. BU listede Terim'in gözüne çarpan isimse Santos'ta forma giyen Yuri Alberto oldu... Hem sağ hem de sol kanatta oynamasının yanı sıra 2001 doğumlu oyuncunun forvet hattında da forma giyebilmesi Terim'in ilgisini çekti. Tecrübeli teknik adam 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek olan Yuri Alberto'nun menajeriyle temas kurulmasını istedi.