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14 Şubat 2020, Cuma
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, Yuri’yi seçti

Fatih Terim, Yuri’yi seçti

Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Scout ekibi genç ve yetenekli isimleri tarayıp 'in önüne uzun bir liste getirdi. BU listede Terim'in gözüne çarpan isimse Santos'ta forma giyen oldu... Hem sağ hem de sol kanatta oynamasının yanı sıra 2001 doğumlu oyuncunun forvet hattında da forma giyebilmesi Terim'in ilgisini çekti. Tecrübeli teknik adam 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek olan Yuri Alberto'nun menajeriyle temas kurulmasını istedi.

  1. 14.2.2020
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