Radamel Falcao geliyor
Galatasaray, pazar akşamı Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, pazar akşamı Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı geçen Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
BAŞLIYOR
Alanyaspor ile oynanan kupa maçında kadroda yer almayan Falcao, Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacak. Yıldız futbolcu, maçın skoruna göre oyuna dahil olacak.
PARASI YATIRILDI TEHLİKE ORTADAN KALKTI
Oyuncuların ocak ayı alacaklarını henüz ödeyemeyen Galatasaray'da Falcao'nun 5 Ocak 2020'de ödenmesi gereken 300 bin euro'luk transfer taksiti yatırıldı. Böylece Kolombiyalı yıldızın, 30 Kasım 2019'dan beri ödeme almadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı son buldu. Diğer oyunculara da aciliyetine göre ödeme yapılacağı öğrenildi
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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