Tek hedef şampiyonluk - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Tek hedef şampiyonluk

Tek hedef şampiyonluk

Tek hedef şampiyonluk

Alanya maçı sonrası “Bazen bir maç kaybedersin ama birçok şeyi kazanırsın” diyen Terim, oyuncularına Malatya maçını hedef gösterdi.

Sezona üç kulvarda başlayan , artık sadece şampiyonluğu için yarışacak. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden sarıkırmızılılar, 2-0'ın rövanşında 'u 3-1 mağlup etse de 'ndan da elenmekten kurtulamadı. Cimbom bundan sonra tüm enerjisini lig şampiyonluğuna verecek. Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligin ilk devresini zirvenin 10 puan gerisinde kapatmıştı. Ancak devre arası operasyonunun ardından büyük bir çıkış yakalayarak 5'te 5 yaptı ve lider Demir Grup ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürmeyi başardı.

DERBİ PROVASI OLACAK
Süper Lig'in kalan 13 haftasında yükseliş grafiğini sürdürmek ve üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör oyuncularından artık tamamen lige konsantre olmalarını istedi. Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında "Tecrübem bana gösterdi ki bazen bir maç kaybedersin ama birçok şeyi kazanırsın. Oyuncularım sahaya karakter koydular. Son dönemdeki en güzel mücadeleyi ortaya koydular" diyen başarılı hoca, dünkü idman öncesinde de karşısında galibiyet istedi. " derbisi öncesi kazanmamız çok önemli" diye konuştu.
Savaş ÇORLU

5 ZORLU SINAV VERECEK
Galatasaray, Yeni Malatya maçıyla birlikte arka arkaya 5 zorlu karşılaşmaya çıkacak. maçını 'de oynanacak Fenerbahçe derbisi takip edecek. Ayrıca 26. Haftada da 'da konuk edecek. 5 maçın 2'isini deplasmanda oynayacak olan Cimbom, bu süre zarfında sadece Sivas'a gidip gelecek. Sarıkırmızılı ekibin bu maçlarda ortaya koyacağı performans şampiyonluk iddiasını da şekillendirecek.

İŞTE O MAÇLAR:
Yeni Malatya
Fenerbahçe (D)

Sivasspor (D)
Beşiktaş

  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tek hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN