Fenerbahçe derbisi öncesi şok! Galatasaray'da Lemina sakatlandı!
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina karşılaşmanın 89. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Gabonlu yıldızın yerine Ahmet Çalık dahil oldu. Galatasaray önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.
Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, zirve yolunda Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Lemina'nın sakatlığıyla sarsıldı. Önümüzdeki hafta zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Mario Lemina, Yeni Malatyaspor maçının 89. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
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Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 21:44
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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