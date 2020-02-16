Fenerbahçe derbisi öncesi şok! Galatasaray'da Lemina sakatlandı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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derbisi öncesi şok! 'da Lemina sakatlandı!

Fenerbahçe derbisi öncesi şok! Galatasaray'da Lemina sakatlandı!

'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina karşılaşmanın 89. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Gabonlu yıldızın yerine dahil oldu. Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak.

'da Mario Lemina şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, zirve yolunda 'u mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Lemina'nın sakatlığıyla sarsıldı. Önümüzdeki hafta zorlu deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Mario Lemina, Yeni Malatyaspor maçının 89. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 21:44
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