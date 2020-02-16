Fenerbahçe derbisi öncesi şok! Galatasaray'da Lemina sakatlandı!

Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, zirve yolunda Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Lemina'nın sakatlığıyla sarsıldı. Önümüzdeki hafta zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Mario Lemina, Yeni Malatyaspor maçının 89. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar.