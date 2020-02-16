TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik!
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Stres seviyesi üst düzey geçen maçta Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre bir gerginlik yaşadı.
Türk Telekom Stadyumu'nda Gökhan Töre ile Sofiane Feghouli arasında gerilim yaşandı. Gökhan'ın giderken Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi. 28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tribünleri büyük tepki gösterdi.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 20:20
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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