TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik!

Türk Telekom Stadyumu'nda Gökhan Töre ile Sofiane Feghouli arasında gerilim yaşandı. Gökhan'ın giderken Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi. 28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tribünleri büyük tepki gösterdi.









