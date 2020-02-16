TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik!

TT Stadyumu'nda ve arasında gerginlik!

TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik!

'in 22. haftasında sahasında 'u konuk etti. Stres seviyesi üst düzey geçen maçta Galatasaray'da ve Yeni Malatyaspor'da bir gerginlik yaşadı.

Stadyumu'nda ile arasında gerilim yaşandı. Gökhan'ın giderken Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi. 28 yaşındaki futbolcuya tribünleri büyük tepki gösterdi.




  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 20:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TT Stadyumu'nda Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında gerginlik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN