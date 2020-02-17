Donk: Derbiye hazırız
Son haftaların yıldızı Ryan Donk, Fenerbahçe derbisine hazır olduklarını söyledi.
Son haftaların yıldızı Ryan Donk, Fenerbahçe derbisine hazır olduklarını söyledi. Hollandalı futbolcu, "Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız" diye konuştu.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Donk: Derbiye hazırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.