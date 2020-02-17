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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Donk: Derbiye hazırız

Donk: Derbiye hazırız

Son haftaların yıldızı , derbisine hazır olduklarını söyledi.

Son haftaların yıldızı , derbisine hazır olduklarını söyledi. Hollandalı futbolcu, "Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız" diye konuştu.

  1. 17.2.2020
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