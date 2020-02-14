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14 Şubat 2020, Cuma
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Takım değişecek

Takım değişecek

, kiralık sözleşmeleri bitecek , ve 'yi yeniden kiralamaya çalışacak.

, kiralık sözleşmeleri bitecek , ve 'yi yeniden kiralamaya çalışacak. Hatta olmazsa Lemina ve Onyekuru'nun bonservisinin alınması bile düşünülüyor. Ancak şartların uymama ihtimaline karşılık arayışlar da devam ediyor. Cimbom birer ön libero ile 8 numara, bir kanat oyuncusu ve Andone'un yerine bir forvet oyuncusu alacak.
  1. 14.2.2020
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