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16 Şubat 2020, Pazar
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'den açıklaması!

Fatih Terim'den Mario Lemina açıklaması!

'in 22. haftasında , evinde 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu ve maçın 89. dakikasında sakatlanan 'nın son durumuna dair konuştu.

'in 22. haftasında , sahasında BtcTurk 'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İkinci yarıda oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi şoku yaşanıyor... Gabonlu orta saha oyuncusu, mücadelenin 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Ahmet Çalık'a bıraktı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü , Lemina'nın arka adalesinde problem olduğunu söyledi.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

YAVAŞ YAVAŞ TIRMANIYORUZ

"Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu, çok da kolay olmadı. Malatya da dirençli bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Bugün biraz daha az pas yaptık ama genel olarak 1'den sonra kaçırdığımız goller de çok da kaçırılacak goller değil. 2'yi bulmak olayı başka yerlere götürürdü. Bu puanlar, çok önemli puanlar. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz, yavaş yavaş tırmanıyoruz."

FALCAO'NUN DÖNMESİ SEVİNDİRİCİ

"Bugün Falcao'yu 15-20 dakika denedik, dönmesi sevindirici. Genel olarak takımımdan memnunum. Kolay değil, her an her kaybınızda çalkantıya uğramanız durumunda aşağıya gitmeniz muhtemelken, bu kadar kritik dönemde sorumluluk alıp iyi oynamak ve kazanmak önemli."

LEMINA'NIN ARKA ADALESİNDE SIKINTI VAR

"Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar."

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 21:37
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