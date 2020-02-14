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14 Şubat 2020, Cuma
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İçinden Aslan çıktı! ...

İçinden Aslan çıktı! Adem Büyük...

Sezon başında yedek kulübesini güçlendirmek için edilen , gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi haline geldi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ligde oynadığı son 3 maçta tam 4 gole imzasını atarken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Sezon başında yedek kulübesini güçlendirmek için edilen , gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi haline geldi. Falcao'nun sakatlığının ardından düzenli olarak forma giymeyi başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atarken kupa maçını da es geçmedi. Alanya'ya biri penaltıdan iki gol attı. Toplamda 9 gole ulaşan Adem, Yeni maçındaki yerini de ayırtmış oldu. Bedelsiz 'a katılan Adem Büyük, 'de 5, 'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 gol attı; takımına büyük katkı yaptı.

"ÖZÜR BORÇLUYUZ"
Adem Büyük'ün performansından çok memnun olan ve Agüero'ya benzeten sarı- kırmızılı taraftarlar, dün sosyal medyada "Alındığında tepki göstermiştik ama şimdi ona bir özür borçluyuz" yorumları yaptı. Ayrıca bir taraftar "Keşke 25-26 yaşlarında olsaydın" diye de ekledi.

G.SARAY'IN GOLCÜLERİ:
9 gol Adem Büyük
6 gol Falcao
5 gol Feghouli
5 gol
5 gol Babel
4 gol Emre Akbaba

"YATMAYA GELMEDiM"
Alanya karşısında turu getirecek skoru bulmak için canını dişine takan Adem Büyük maç sonrası performansının sorulması üzerine, "Galatasaray'a yatmaya gelmedim. hayatım boyunca hiçbir zaman da fedakarlıktan kaçmadım. Vücudum müsaade ettiği sürece Galatasaray için mücadele edeceğim" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: ADEM BÜYÜK'Ü OYNAT BAKALIM!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de sarı-kırmızılı oyuncu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik adam, "6-7 yabancı yeter. Falcao'yu oynatma bakalım haydi? Adem'i oynat! Trabzon kimi sattı? Yusuf. Kimi satmayı düşünüyor? Uğurcan ve Abdülkadir. Bu şekilde kalkınırız" ifadelerini kullandı.

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  1. 14.2.2020
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