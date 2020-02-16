Fatih Terim'den Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zor bir mücadelede olacağını dile getiren Terim, "İkinci yarı her maç zor. 10 puan geriden geliyoruz. 5 maçı kayıpsız geçirdik, rakiplerin de kaybetmesiyle belirli bir noktaya geldik. Oyuncular bunun bilinci içerisinde, inşallah taraftarımızla birlikte 3 puanlı alarak haftaya kapatırız" diye konuştu.

Sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli antrenör, "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum. Marcelo Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum" dedi.