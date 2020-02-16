Fatih Terim'den Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde Radamel Falcao, Florin Andone ve Marcelo Saracchi'nin sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zor bir mücadelede olacağını dile getiren Terim, "İkinci yarı her maç zor. 10 puan geriden geliyoruz. 5 maçı kayıpsız geçirdik, rakiplerin de kaybetmesiyle belirli bir noktaya geldik. Oyuncular bunun bilinci içerisinde, inşallah taraftarımızla birlikte 3 puanlı alarak haftaya kapatırız" diye konuştu.
Sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli antrenör, "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum. Marcelo Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum" dedi.
- 16.02.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fatih Terim'den Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.