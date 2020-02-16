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16 Şubat 2020, Pazar
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'den ve açıklaması!

Fatih Terim'den Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü , 'in 22. haftasında Stadyumu'nda BtcTurk ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde , ve 'nin sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü , 'in 22. haftasında BtcTurk ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zor bir mücadelede olacağını dile getiren Terim, "İkinci yarı her maç zor. 10 puan geriden geliyoruz. 5 maçı kayıpsız geçirdik, rakiplerin de kaybetmesiyle belirli bir noktaya geldik. Oyuncular bunun bilinci içerisinde, inşallah taraftarımızla birlikte 3 puanlı alarak haftaya kapatırız" diye konuştu.

Sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli antrenör, " maçı öncesi ve 'yi biraz görmek istiyorum. henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum" dedi.

  1. 16.02.2020
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