PFDK Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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'ın cezasını açıkladı!

PFDK Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı!

Son dakika haberine göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Yardımcı Antrenörü 'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş derbisinde kulübede olmayacak. Yardımcı antrenör Şaş, maçında teknik direktör Erol Bulut ile tartışmıştı ve sportmenliğe aykırı davranıştan PDFK'ya sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu () resmi internet sitesinden, 'ın yardımcı antrenörü 'a verilen cezayı açıkladı. 2 resmi müsabadan men edilen Hasan Şaş, ligde gelecek hafta oynanacak -Galatasaray derbisinde kulübede olamayacak.

TFF'nin açıklaması şöyle:

Galatasaray antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Aytemiz müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 14:25
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