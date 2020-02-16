Son dakika haberine göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş Fenerbahçe derbisinde kulübede olmayacak. Yardımcı antrenör Şaş, Alanyaspor maçında teknik direktör Erol Bulut ile tartışmıştı ve sportmenliğe aykırı davranıştan PDFK'ya sevk edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a verilen cezayı açıkladı. 2 resmi müsabadan men edilen Hasan Şaş, ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kulübede olamayacak.
TFF'nin açıklaması şöyle:
Galatasaray antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 14:25
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
PFDK Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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