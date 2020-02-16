PFDK Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a verilen cezayı açıkladı. 2 resmi müsabadan men edilen Hasan Şaş, ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kulübede olamayacak.

TFF'nin açıklaması şöyle:

Galatasaray antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.