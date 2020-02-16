Terim Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye hazırlıyor

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan kısa bir süre sonra ülkesinde sıtma hastalığına yakalanan Nijeryalı futbolcu henüz bu ağır hastalığın etkilerini tam olarak üzerinden atamadı. Onyekuru'nun eski formuna kavuşması için teknik heyetin çok titiz davrandığı bildirildi.

Son Alanya maçında 45 dakika sahada kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun, Yeni Malatya önünde de belirli bir süre sahada kalması ve Fenerbahçe derbisinde de 90 dakikayı çıkartacak duruma gelmesi hedefleniyor.