Fatih Terim Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye hazırlıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Terim Onyekuru'yu 'ye hazırlıyor

Terim Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye hazırlıyor

'de gelecek hafta ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak olan 'da teknik direktör 'in en büyük kozu, Nijeryalı kanat oyuncusu olacak. Sıtma hastalığı nedeniyle devam eden tedavi süreci yakın zamanda sona eren yıldız ismin tam anlamıyla hazır olması için yoğun bir program uygulanıyor.

'ın ocak ayı döneminde Fransız ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , gelecek hafta oynanacak derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan kısa bir süre sonra ülkesinde sıtma hastalığına yakalanan Nijeryalı futbolcu henüz bu ağır hastalığın etkilerini tam olarak üzerinden atamadı. Onyekuru'nun eski formuna kavuşması için teknik heyetin çok titiz davrandığı bildirildi.

Son Alanya maçında 45 dakika sahada kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun, Yeni önünde de belirli bir süre sahada kalması ve Fenerbahçe derbisinde de 90 dakikayı çıkartacak duruma gelmesi hedefleniyor.

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  1. 16.02.2020
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