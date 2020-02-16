Terim Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye hazırlıyor
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en büyük kozu, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru olacak. Sıtma hastalığı nedeniyle devam eden tedavi süreci yakın zamanda sona eren yıldız ismin tam anlamıyla hazır olması için yoğun bir program uygulanıyor.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan kısa bir süre sonra ülkesinde sıtma hastalığına yakalanan Nijeryalı futbolcu henüz bu ağır hastalığın etkilerini tam olarak üzerinden atamadı. Onyekuru'nun eski formuna kavuşması için teknik heyetin çok titiz davrandığı bildirildi.
Son Alanya maçında 45 dakika sahada kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun, Yeni Malatya önünde de belirli bir süre sahada kalması ve Fenerbahçe derbisinde de 90 dakikayı çıkartacak duruma gelmesi hedefleniyor.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Terim Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye hazırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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