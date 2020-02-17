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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Şaş’a 2 maç ceza

Şaş’a 2 maç ceza

'da 'a .

'da 'a . , 'in yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a, 'nda ile oynanan rövanş maçında rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.

  1. 17.2.2020
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