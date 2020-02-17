Şaş’a 2 maç ceza
Galatasaray'da Hasan Şaş'a şok ceza.
Galatasaray'da Hasan Şaş'a şok ceza. PFDK, Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanan rövanş maçında rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Şaş’a 2 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.