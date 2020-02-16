Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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'de derbisi öncesi şoku!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan , deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımın kaptanı 'nun kas zarında yırtık tespit edildi. Buna göre Emre Belözoğlu, derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan 'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

DERBİDE YOK

Öte yandan tecrübeli yıldızın, ligin 23. haftasında oynanacak derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 11:45
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