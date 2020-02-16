Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun kas zarında yırtık tespit edildi. Buna göre Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
DERBİDE YOK
Öte yandan tecrübeli yıldızın, ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 11:45
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