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14 Şubat 2020, Cuma
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Fenerbahçe deplasmanda kayıplarda

Fenerbahçe deplasmanda kayıplarda

Kanarya'ya deplasmanlarda bir haller oluyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alan F.Bahçe, 4 kez yenildi, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dış saha puan durumunda 8. sırada yer alıyor.

Kanarya'ya deplasmanlarda bir haller oluyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alan F.Bahçe, 4 kez yenildi, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dış saha puan durumunda 8. sırada yer alıyor.

SON 3 MAÇTA 1 GALİBİYET
Ankaragücü'ne karşı sezonun ilk yarısındaki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan F.Bahçe, rakibine karşı geçtiğimiz sezon üstünlük sağlayamamıştı. Başkent ekibinin tekrar 'e çıktığı 2018-19'da ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

  1. 14.2.2020
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