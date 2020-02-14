Fenerbahçe deplasmanda kayıplarda
Kanarya'ya deplasmanlarda bir haller oluyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alan F.Bahçe, 4 kez yenildi, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dış saha puan durumunda 8. sırada yer alıyor.
Kanarya'ya deplasmanlarda bir haller oluyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alan F.Bahçe, 4 kez yenildi, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dış saha puan durumunda 8. sırada yer alıyor.
SON 3 MAÇTA 1 GALİBİYET
Ankaragücü'ne karşı sezonun ilk yarısındaki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan F.Bahçe, rakibine karşı geçtiğimiz sezon üstünlük sağlayamamıştı. Başkent ekibinin tekrar Süper Lig'e çıktığı 2018-19'da ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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