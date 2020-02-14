Fenerbahçe deplasmanda kayıplarda

Kanarya'ya deplasmanlarda bir haller oluyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alan F.Bahçe, 4 kez yenildi, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dış saha puan durumunda 8. sırada yer alıyor.



SON 3 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ankaragücü'ne karşı sezonun ilk yarısındaki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan F.Bahçe, rakibine karşı geçtiğimiz sezon üstünlük sağlayamamıştı. Başkent ekibinin tekrar Süper Lig'e çıktığı 2018-19'da ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.