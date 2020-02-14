Alanyaspor ile 21. hafta maçının ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a para cezası verildi. Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), hakem hatalarıyla ilgili konuşan Özsoy'a 50 bin TL para cezası kesti.