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14 Şubat 2020, Cuma
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Semih Özsoy’a para cezası

Semih Özsoy’a para cezası

ile 21. hafta maçının ardından açıklamalar yapan 'a para cezası verildi. Profesyonel (), hakem hatalarıyla ilgili konuşan Özsoy'a 50 bin TL para cezası kesti.

ile 21. hafta maçının ardından açıklamalar yapan 'a para cezası verildi. Profesyonel (), hakem hatalarıyla ilgili konuşan Özsoy'a 50 bin TL para cezası kesti.

  1. 14.2.2020
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