Semih Özsoy’a para cezası
Alanyaspor ile 21. hafta maçının ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a para cezası verildi. Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), hakem hatalarıyla ilgili konuşan Özsoy'a 50 bin TL para cezası kesti.
Alanyaspor ile 21. hafta maçının ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a para cezası verildi. Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), hakem hatalarıyla ilgili konuşan Özsoy'a 50 bin TL para cezası kesti.
- 14.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Semih Özsoy’a para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.