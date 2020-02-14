Yakup’un hayali gerçek oluyor
Adana'da yaşayan zihinsel engelli Yakup Dalgıç'ın hayali gerçek oluyor. Kadıköy'de F.Bahçe'nin maçını izlemek isteyen 21 yaşındaki Yakup için Adana F.Bahçeliler Derneği harekete geçti. Yakup'a İstanbul'a gitme sözü verildi.
Adana'da yaşayan zihinsel engelli Yakup Dalgıç'ın hayali gerçek oluyor. Kadıköy'de F.Bahçe'nin maçını izlemek isteyen 21 yaşındaki Yakup için Adana F.Bahçeliler Derneği harekete geçti. Yakup'a İstanbul'a gitme sözü verildi.
- 14.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Yakup’un hayali gerçek oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.