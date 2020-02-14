Yakup’un hayali gerçek oluyor

Adana'da yaşayan zihinsel engelli Yakup Dalgıç'ın hayali gerçek oluyor. Kadıköy'de F.Bahçe'nin maçını izlemek isteyen 21 yaşındaki Yakup için Adana F.Bahçeliler Derneği harekete geçti. Yakup'a İstanbul'a gitme sözü verildi.