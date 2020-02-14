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14 Şubat 2020, Cuma
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Yakup’un hayali gerçek oluyor

Yakup’un hayali gerçek oluyor

'da yaşayan 'ın hayali gerçek oluyor. 'de F.Bahçe'nin maçını izlemek isteyen 21 yaşındaki Yakup için Adana F.Bahçeliler Derneği harekete geçti. Yakup'a 'a gitme sözü verildi.

'da yaşayan 'ın hayali gerçek oluyor. 'de F.Bahçe'nin maçını izlemek isteyen 21 yaşındaki Yakup için Adana F.Bahçeliler Derneği harekete geçti. Yakup'a 'a gitme sözü verildi.

  1. 14.2.2020
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