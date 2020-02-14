12. adamdan Tokat tepkisi

Fenerbahçe taraftarlarının hedefinde dün de Türkiye Futbol Federasyonu vardı. Ankaragücü ile oynanacak 22. hafta maçına gözlemci olarak Metin Tokat'ın atanması sarı-lacivertlileri kızdırdı. Metin Tokat'ın tartışmalı Alanyaspor mücadelesinde VAR hakemi olarak görev yapan Serkan Tokat'ın kuzeni olması 12. adamın tepkisini çekti.