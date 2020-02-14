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14 Şubat 2020, Cuma
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12. adamdan Tokat tepkisi

12. adamdan Tokat tepkisi

taraftarlarının hedefinde dün de vardı. Ankaragücü ile oynanacak 22. hafta maçına gözlemci olarak 'ın atanması sarı-lacivertlileri kızdırdı.

taraftarlarının hedefinde dün de vardı. Ankaragücü ile oynanacak 22. hafta maçına gözlemci olarak 'ın atanması sarı-lacivertlileri kızdırdı. Metin Tokat'ın tartışmalı mücadelesinde VAR hakemi olarak görev yapan Serkan Tokat'ın kuzeni olması 12. adamın tepkisini çekti.

  1. 14.2.2020
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