ABD'de geceye damga vurdu! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Reto Ziegler, Amerika'da harika bir gole imza attı.

Dallas FC takımının formasını giyen İsviçreli sol bek, San Antonio ile oynanan hazırlık maçında 90+3. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti.

Çapraz bir pozisyonda frikik kullanan Ziegler, müthiş bir gol atarken Dallas FC, bu golle maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de 1.5 yıl boyunca forma giyen Reto Ziegler, 2 sezondur Dallas FC için oynuyor. Amerika'da 63 maça çıkan Ziegler, 9 gol kaydetti.