ABD'de geceye damga vurdu! Fenerbahçeli eski futbolcu...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertlilerle unutulmaz anlara imza atan Reto Ziegler, şu sıralar MLS Ligi ekiplerinden Dallas FC'de forma giyiyor. İsviçreli sol bek, savunmacı olmasına karşın skorer kimliğini korumaya devam ederken, son saniyede attığı şık golle takımını galibiyete taşıdı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Reto Ziegler, Amerika'da harika bir gole imza attı.
Dallas FC takımının formasını giyen İsviçreli sol bek, San Antonio ile oynanan hazırlık maçında 90+3. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti.
Çapraz bir pozisyonda frikik kullanan Ziegler, müthiş bir gol atarken Dallas FC, bu golle maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'de 1.5 yıl boyunca forma giyen Reto Ziegler, 2 sezondur Dallas FC için oynuyor. Amerika'da 63 maça çıkan Ziegler, 9 gol kaydetti.
What a BANGER! ??— FC Dallas (@FCDallas) February 13, 2020
??: @GarrettMelcer
?? #DTID ?? pic.twitter.com/5rMuMPdheL
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
ABD'de geceye damga vurdu! Fenerbahçeli eski futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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