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13 Şubat 2020, Perşembe
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ABD'de geceye damga vurdu! Fenerbahçeli eski futbolcu...

ABD'de geceye damga vurdu! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Bir dönem forması giyen ve sarı lacivertlilerle unutulmaz anlara imza atan , şu sıralar MLS Ligi ekiplerinden Dallas FC'de forma giyiyor. İsviçreli sol bek, savunmacı olmasına karşın skorer kimliğini korumaya devam ederken, son saniyede attığı şık golle takımını galibiyete taşıdı.

'nin eski futbolcularından , Amerika'da harika bir gole imza attı.

Dallas FC takımının formasını giyen İsviçreli sol bek, San Antonio ile oynanan hazırlık maçında 90+3. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti.

Çapraz bir pozisyonda frikik kullanan Ziegler, müthiş bir gol atarken Dallas FC, bu golle maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de 1.5 yıl boyunca forma giyen Reto Ziegler, 2 sezondur Dallas FC için oynuyor. Amerika'da 63 maça çıkan Ziegler, 9 gol kaydetti.

  1. 13.02.2020
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