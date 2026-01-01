Spor camiasından yeni yıl mesajları! İşte Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un paylaşımları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Spor camiasının yeni yıl mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

"2025 yılında emeğiyle, enerjisiyle ve heyecanıyla bu hikayenin parçası olan tüm gençlerimize, sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; hayalleri gerçeğe dönüştürmeye, üretmeye, çalışmaya bir ve beraberce devam edeceğiz."

2025 yılında emeğiyle, enerjisiyle ve heyecanıyla bu hikâyenin parçası olan tüm gençlerimize, sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum.#TürkiyeYüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; hayalleri gerçeğe dönüştürmeye, üretmeye, çalışmaya bir ve beraberce… pic.twitter.com/1b9yVdygUJ — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) December 31, 2025

Türkiye Futbol Federasyonu

"2026 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!"

2026 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar! 🥳 pic.twitter.com/3tK584GuQm — TFF (@TFF_Org) December 31, 2025

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Basketbolda zaferlerin yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılda bu hikayeyi birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Hoş geldin 2026!"

Basketbolda zaferlerin yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılda bu hikayeyi birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Hoş geldin 2026! 🎉✨🏀#MutluYıllar pic.twitter.com/8Un0AXH2aY — TBF (@TBF) December 31, 2025

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Başarılarla dolu bir yılı sonlandırırken 2025 yılına mutlulukla veda ediyor, 2026 yılı için de mutluluk dolu bir yıl dileyerek merhaba diyoruz! Mutlu Yıllar."

Başarılarla dolu bir yılı sonlandırırken 2025 yılına mutlulukla veda ediyor, 2026 yılı için de mutluluk dolu bir yıl dileyerek merhaba diyoruz! ⭐😍 Mutlu Yıllar! 🎉 pic.twitter.com/bLpIM8Qh1M — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) December 31, 2025

Türkiye Güreş Federasyonu

"Her yaş grubunda, her kategoride gerçekleştirdiğimiz 89 kampa yaklaşık 7.000 sporcu katılım sağlarken, altyapı yatırımlarımız, gelişim kamplarımız ve katıldığımız 36 uluslararası turnuvayla geleceğe önemli yatırımlar yaptığımız bir yılı geride bıraktık. 2026 yılında da yatırımlarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Türk güreşinin 2025 yılı… Her yaş grubunda, her kategoride gerçekleştirdiğimiz 89 kampa yaklaşık 7.000 sporcu katılım sağlarken, altyapı yatırımlarımız, gelişim kamplarımız ve katıldığımız 36 uluslararası turnuvayla geleceğe önemli yatırımlar yaptığımız bir yılı geride… pic.twitter.com/xDPi3M1q4n Türkiye Güreş Federasyonu (@TRguresFed) December 31, 2025

Türkiye Halter Federasyonu

"Yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar."

Türkiye Boks Federasyonu

"Türk boksu, tarihi zaferler ve unutulmaz başarılarla dolu bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Milli boksörlerimiz, elde ettikleri başarılarla Avrupa Şampiyonaları'nda madalyalara ambargo koyarken; Dünya Şampiyonaları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı kürsülerden hiç indirmedi. Ringlerde dökülen her ter, verilen her emek; Türk boksunun gücünü, inancını ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu başarılar yalnızca bugünün değil, yarınların da habercisi oldu. Büyük bir heyecan, yüksek bir motivasyon ve sarsılmaz bir inançla Hoş geldin 2026! Yeni hedeflerle, yeni zaferlerle daha yükseğe taşınacak ay-yıldızlı bayrağımız için hepimiz hazırız!"

Türkiye Taekwondo Federasyonu

"Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutlulukla dolu bir yıl dileriz."

Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutlulukla dolu bir yıl dileriz. ✨🥋 pic.twitter.com/4EAzPHLIzE December 31, 2025

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

"Yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle Mutlu Yıllar!"

Yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle… Mutlu Yıllar! 🎄🏎️ pic.twitter.com/KjmA563bF7 — TOSFED (@TOSFED) December 31, 2025

Türkiye Atıcılık Federasyonu

"Yeni yılın; tüm camiamız için başarılarla dolu, sağlıkla, dayanışma ve huzur içinde geçmesini dileriz!"

Yeni yılın; tüm camiamız için başarılarla dolu, sağlıkla, dayanışma ve huzur içinde geçmesini dileriz! #hosgeldin2026 pic.twitter.com/mT7UtF191I — Türkiye Atıcılık Federasyonu (@taf_1923) December 31, 2025

Türkiye Yelken Federasyonu

"2025 Yılında Uluslararası Şampiyonalarda toplam 77 madalya kazanarak hem Avrupa hem Dünya'da zirvede yer aldık. 2026 yılında da nice başarılarla birlikte yürümeyi; Sağlık, Huzur ve Başarı dolu bir yıl dileriz. Mutlu Yıllar."

2025 Yılında Uluslararası Şampiyonalarda toplam 77 madalya kazanarak hem Avrupa hem Dünya'da zirvede yer aldık. 2026 yılında da nice başarılarla birlikte yürümeyi; Sağlık, Huzur ve Başarı dolu bir yıl dileriz. Mutlu Yıllar 🎄✨🎉#mutluyıllar #2026 #yelken… pic.twitter.com/4dbVZTI8SI — Türkiye Yelken Federasyonu (@TurkiyeYelken) December 31, 2025

Galatasaray

"Galatasaray'ın şanına yakışır başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakarak, büyük hedef ve hayallerimizle 2026 yılını karşılıyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın, dostluğun egemen olduğu sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz."

Galatasaray'ın şanına yakışır başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakarak, büyük hedef ve hayallerimizle 2026 yılını karşılıyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın, dostluğun egemen olduğu sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz. pic.twitter.com/iixL5LMIHv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 31, 2025

Fenerbahçe

"Sağlık, mutluluk ve Sarı Lacivert başarılarla dolu bir yıl olsun. Mutlu yıllar Fenerbahçe Ailesi."

Sağlık, mutluluk ve Sarı Lacivert başarılarla dolu bir yıl olsun.#MutluYıllar Fenerbahçe Ailesi 💛💙 pic.twitter.com/9eabCY89Yx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 31, 2025

Beşiktaş

"Birlik ruhuyla, arma aşkıyla yeni yıla merhaba. Mutlu yıllar büyük Beşiktaş Ailesi"

Birlik ruhuyla, arma aşkıyla yeni yıla merhaba… Mutlu yıllar büyük Beşiktaş Ailesi. 🎄#BurasıBeşiktaş 🦅 pic.twitter.com/iJwXwnlGEu — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 31, 2025

Trabzonspor

"2026'nın ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

2026'nın ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun ❤️💙 pic.twitter.com/HPM3A305jG December 31, 2025

RAMS Başakşehir

"Hoş geldin 2026, nice mutlu seneler!"

🎄 𝐇𝐎𝐒 𝐆𝐄𝐋𝐃𝐢𝐍 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎄 🦉 🎉 NİCE MUTLU SENELER! 🧡💙 pic.twitter.com/Q8w6nrOJur — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) December 31, 2025

Kasımpaşa

"Mutlu yıllar Paşalılar."

Eyüpspor

"Mutlu Yıllar Eyüpspor Ailesi. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve büyük Eyüpspor ailesine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini dileriz."

Mutlu Yıllar ikas Eyüpspor Ailesi! 💜💛 Yeni yılın ülkemize, milletimize ve büyük ikas Eyüpspor ailesine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini dileriz. pic.twitter.com/8yjE48Ir9U — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) December 31, 2025

Fatih Karagümrük

"Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun!"

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun! pic.twitter.com/8rrbib25eg — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 31, 2025

Göztepe

"Hoş geldin 2026. 2026 yılında tüm taraftarlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyoruz."

Hoş geldin 2026💛❤ 2026 yılında tüm taraftarlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyoruz🤜🤛#MutluYıllar #Göztepe pic.twitter.com/hikCwa3LPa — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 31, 2025

Samsunspor

"Hoş Geldin 2026! Yeni yılın; sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Birlikte nice zaferlere!"

Kocaelispor

"Mutlu yıllar Büyük Kocaelispor Camiası!"

Mutlu yıllar Büyük Kocaelispor Camiası! 🎄💚🖤 pic.twitter.com/jiQtgKXz6N — Kocaelispor (@Kocaelispor) December 31, 2025

Kayserispor

"Hoş geldin 2026. Yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize, şehrimize ve camiamıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle."

🎄Hoş geldin 2026 🎉 💛❤️ Yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize, şehrimize ve camiamıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. #KYSR pic.twitter.com/l0qqCP7kJt — Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) December 31, 2025

Antalyaspor

"Hoş geldin 2026. Sevdiklerimizle birlikte barış, huzur, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmemiz dileğiyle. Mutlu yıllar Antalyaspor ailesi!"

🎅🏻🎄🌟 Hoş geldin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Sevdiklerimizle birlikte barış, huzur, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmemiz dileğiyle. Mutlu yıllar Antalyaspor ailesi!#HesapcomAntalyaspor#SevdamızAntalyaspor pic.twitter.com/QtHmQa0VUN — Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) December 31, 2025

Corendon Alanyaspor

"Yeni yılımız kutlu olsun."

Yeni yılımız kutlu olsun 💚🧡 pic.twitter.com/iE3Cdhsj8p — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) December 31, 2025

Gençlerbirliği

"Yeni yılınız kutlu olsun! Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak; 2026 yılının camiamıza, taraftarlarımıza ve Türk sporuna sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük hedeflere."

Yeni yılınız kutlu olsun! 🎉 Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak; 2026 yılının camiamıza, taraftarlarımıza ve Türk sporuna sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük hedeflere… pic.twitter.com/rCvzl5ccbz — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 31, 2025

Gaziantep FK

"Mutlu Yıllar Büyük Gaziantep Ailesi! 2026 yılının camiamıza, taraftarlarımıza ve ülke sporuna sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz."

🎄 Mutlu Yıllar Büyük #Gaziantep Ailesi! 2026 yılının camiamıza, taraftarlarımıza ve ülke sporuna sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. pic.twitter.com/IS9e75trUE — Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 31, 2025

Konyaspor

"Mutlu Yıllar! Hoş Geldin 2026. Büyük Konyaspor Taraftarı başta olmak üzere herkese mutlu yıllar diliyoruz."

Mutlu Yıllar! 💚🤍🤗 #HoşGeldin2026 Büyük Konyaspor Taraftarı başta olmak üzere herkese mutlu yıllar diliyoruz. pic.twitter.com/3lO7XTUl8a — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) December 31, 2025

Çaykur Rizespor

"Tüm sevdiklerimiz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yıl dileriz."