CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig’de yeni yılın ilk gün heyecanı Anfield’da yaşanacak. Elland Road’da oynanan ve altı gole sahne olan unutulmaz karşılaşmanın ardından Liverpool ile Leeds United, bu kez ligin ikinci yarısında yeniden karşı karşıya geliyor. Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 11:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Liverpool-Leeds United maçını canlı takip etmek için TIKLA

Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool-Leeds United karşılaşması için geri sayım başladı. Son haftalarda form grafiğini yükselten iki ekip, Yeni Yıl Günü Anfield'da kozlarını paylaşacak. Liverpool, Wolves galibiyetiyle çıkışını sürdürürken; Leeds United, son beş lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Futbolseverler, Liverpool Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Leeds United maçı, 1 Ocak Perşembe günü oynanacak.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Leeds United maçı, saat 20:30'da başlayacak.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Leeds United'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Leeds United arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 3 kanallarından canlı izlenebilecek.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI CANLI ANLATIM (LİNK)

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor!
İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
Milan'dan F.Bahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! 11:43
Brentford-Tottenham maçı bilgileri! Brentford-Tottenham maçı bilgileri! 11:38
F.Bahçeli Yöneticilerden Filistin'e destek! F.Bahçeli Yöneticilerden Filistin'e destek! 11:34
F.Bahçe Beko Baskonia'ya konuk olacak F.Bahçe Beko Baskonia'ya konuk olacak 11:14
Liverpool-Leeds United maçı bilgileri! Liverpool-Leeds United maçı bilgileri! 11:12
A. Efes'in EuroLeague'de konuğu Kızılyıldız! A. Efes'in EuroLeague'de konuğu Kızılyıldız! 11:11
Daha Eski
NBA'de Thunder'dan üst üste 3. galibiyet! NBA'de Thunder'dan üst üste 3. galibiyet! 11:06
Crystal Palace-Fulham maçı detayları! Crystal Palace-Fulham maçı detayları! 10:53
Osimhen için tarihi rakam! 150 milyon Euro... Osimhen için tarihi rakam! 150 milyon Euro... 10:47
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 10:39
"Bu zulmün son bulması için buradayız" "Bu zulmün son bulması için buradayız" 10:35
Buruk'tan 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne destek! Buruk'tan 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne destek! 10:09