Haberler Galatasaray
Haberler Galatasaray Torreira transfer olmak istediği takımı açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, transfer olmak istediği takımı açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 12:40
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan başarıların en önemli mimarlarından biri Lucas Torreira oldu.

Uruguaylı yıldız, geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geleceğine ilişkin Galatasaraylı taraftarları üzecek bir açıklama yaptı.

Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giymek istediğini açıkladı.

"BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İÇİN CAN ATIYORUM"

Fix Radio'ya konuşan Uruguaylı oyuncu, "Boca Juniors'ta oynamak benim bir futbolcu olarak en büyük hayalim ve o anı düşünmediğim bir gün bile geçmiyor, gerçek bu. Boca için oynamayı çok istiyorum. Kendimi buna hazırlıyorum çünkü o dünya kolay değil. Riquelme ile çok yakın zamanda konuştum, çok güzel, çok önemli bir sohbetimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

