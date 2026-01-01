CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Brentford-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de Brentford-Tottenham karşılaşması ne zaman oynanıyor? Londra derbisi saat kaçta başlayacak ve mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak? Londra derbisinde iki ekip Gtech Community Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Tottenham, ilk maçtaki rahat galibiyeti tekrarlamak isterken Brentford iç sahada sürpriz peşinde olacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 11:38
Tottenham Hotspur, Thomas Frank yönetiminde eski kulübü Brentford'a konuk olacak. Danimarkalı teknik adam, bu karşılaşmayla birlikte ilk kez Gtech Community Stadyumu'nda deplasman kulübesinde yer alacak. Thomas Frank, eski kulübü Brentford'a karşı Gtech Community Stadyumu'nda ilk kez deplasman kulübesinde yer alırken bu durum maçın seyrini nasıl etkileyecek? Brentford-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BRENTFORD-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Brentford-Tottenham maçı, 1 Ocak Perşembe günü oynanacak.

BRENTFORD-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford-Tottenham maçı, saat 23:00'te başlayacak.

BRENTFORD-TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brentford ve Tottenham'ın, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak.

BRENTFORD-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford ile Tottenham arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

BRENTFORD TOTTENHAM PREMIER LİG MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

