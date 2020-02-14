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14 Şubat 2020, Cuma
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'e ‘Hazır ol’ mesajı

Mevlüt Erdinç'e ‘Hazır ol’ mesajı

Kupa maçlarında gösterdiği performansla öne çıkan , teknik heyetin de gözüne girdi. Vedat Muriç'in alternatifi olan ancak ligde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcünün Ankaragücü maçında oynaması bekleniyor.

Kupa maçlarında gösterdiği performansla öne çıkan , teknik heyetin de gözüne girdi. Vedat Muriç'in alternatifi olan ancak ligde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcünün Ankaragücü maçında oynaması bekleniyor. Mevlüt'ün oyunun gidişatına göre hamle tercihi olarak Muriç ile birlikte ya da Kosovalı'nın yerine görev alabileceği belirtiliyor.

  1. 14.2.2020
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