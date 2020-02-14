Mevlüt Erdinç'e ‘Hazır ol’ mesajı
Kupa maçlarında gösterdiği performansla öne çıkan Mevlüt Erdinç, teknik heyetin de gözüne girdi. Vedat Muriç'in alternatifi olan ancak ligde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcünün Ankaragücü maçında oynaması bekleniyor.
Kupa maçlarında gösterdiği performansla öne çıkan Mevlüt Erdinç, teknik heyetin de gözüne girdi. Vedat Muriç'in alternatifi olan ancak ligde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcünün Ankaragücü maçında oynaması bekleniyor. Mevlüt'ün oyunun gidişatına göre hamle tercihi olarak Muriç ile birlikte ya da Kosovalı'nın yerine görev alabileceği belirtiliyor.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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