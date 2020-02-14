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14 Şubat 2020, Cuma
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Kupada rakip oldu

Kupada rakip Trabzonspor oldu

Kırklarelispor'u eleyip yarı finale yükselen 'nin rakibi oldu. Kanarya, güçlü rakibiyle ilk maçı 3-4-5 Mart'ta deplasmanda, rövanşı 21-22- 'da içerde oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Kırklarelispor'u eleyip yarı finale yükselen 'nin rakibi oldu. Kanarya, güçlü rakibiyle ilk maçı 3-4-5 Mart'ta deplasmanda, rövanşı 21-22- 'da içerde oynayacak.

  1. 14.2.2020
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