Beşiktaş'ta Dalgakıran'dan Seri'nin pozisyonuna tepki!

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi olurken, maçın ilk yarısının son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurmuştu. Sarı-kırmızılı takımda Seri'nin içinde bulunduğu pozisyona Malatya cephesinden penaltı isyanı gelmişti. Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dalgakıran yaptığı açıklamada; Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligde ki 15 takımın hiçbirinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor , yok da.'' ifadelerini kullandı.

