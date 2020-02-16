Beşiktaş'ta Dalgakıran'dan Seri'nin pozisyonuna tepki!
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede ilk yarının son anlarında sarı-kırmızılı takımda Jean-Micheal Seri'nin içinde bulunduğu bir pozisyonda penaltı tartışmaları yaşandı. Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, söz konusu pozisyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi olurken, maçın ilk yarısının son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurmuştu. Sarı-kırmızılı takımda Seri'nin içinde bulunduğu pozisyona Malatya cephesinden penaltı isyanı gelmişti. Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Dalgakıran yaptığı açıklamada; Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligde ki 15 takımın hiçbirinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor , yok da.'' ifadelerini kullandı.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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