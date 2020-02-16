Beşiktaş'ta Dalgakıran'dan Seri'nin pozisyonuna tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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'ta Dalgakıran'dan Seri'nin pozisyonuna tepki!

Beşiktaş'ta Dalgakıran'dan Seri'nin pozisyonuna tepki!

'in 22. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede ilk yarının son anlarında sarı-kırmızılı takımda Jean-Micheal Seri'nin içinde bulunduğu bir pozisyonda penaltı tartışmaları yaşandı. ikinci başkanı , söz konusu pozisyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

, 'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi olurken, maçın ilk yarısının son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurmuştu. Sarı-kırmızılı takımda Seri'nin içinde bulunduğu pozisyona cephesinden penaltı isyanı gelmişti. ikinci başkanı da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dalgakıran yaptığı açıklamada; Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligde ki 15 takımın hiçbirinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor , yok da.'' ifadelerini kullandı.

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  1. 16.02.2020
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