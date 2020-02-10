Muslera hiç terlemedi!
Aslan'ın emektar ismi Muslera'ya neredeyse hiç iş düşmedi. Uruguaylı file bekçisi, rakibin tehlikeli hiçbir atak ya da şutu ile karşılaşmadı.
Aslan'ın emektar ismi Muslera'ya neredeyse hiç iş düşmedi. Uruguaylı file bekçisi, rakibin tehlikeli hiçbir atak ya da şutu ile karşılaşmadı. Mücadeleyi adeta terlemeden tamamlayan Muslera, bu sezon ligde 20. maçına çıkarken, 9. kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Nando, maç sonu "Seriyi sürdürdüğümüz için mutluyuz" dedi.
- 10.2.2020
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