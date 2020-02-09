Belhanda için şok yorum! ''Takımdan ayrılmalı'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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için şok yorum! ''Takımdan ayrılmalı''

Belhanda için şok yorum! ''Takımdan ayrılmalı''

Fatih 'in maçında verdiği hatalı pas nedeniyle Younes 'ya, "Hasta ya... ruh hastası" sözleri ekranlara yansımış, bu görüntüler maçın önüne geçmişti. Terim'in Faslı oyuncu için kızgınlıkla söylediği sözler Fas'ta da yankılandı.

Yerel Medi-1 TV'de yayımlanan L'Club isimli programının yorumcusu Reda Allali, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda katkısı bulunan 'nın bu dakikadan sonra Galatasaray'da kalmaması gerektiğini söyledi.

  1. 9.2.2020
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