Belhanda için şok yorum! ''Takımdan ayrılmalı''
Fatih Terim'in Alanyaspor maçında verdiği hatalı pas nedeniyle Younes Belhanda'ya, "Hasta ya... ruh hastası" sözleri ekranlara yansımış, bu görüntüler maçın önüne geçmişti. Terim'in Faslı oyuncu için kızgınlıkla söylediği sözler Fas'ta da yankılandı.
Yerel Medi-1 TV'de yayımlanan L'Club isimli programının yorumcusu Reda Allali, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda katkısı bulunan Belhanda'nın bu dakikadan sonra Galatasaray'da kalmaması gerektiğini söyledi.
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