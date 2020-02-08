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08 Şubat 2020, Cumartesi
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: Gizlidir açıklanamaz

TFF: Gizlidir açıklanamaz

ile arasında limit artırımına ait karşılıklı açıklamalar sürüyor.

ile arasında limit artırımına ait karşılıklı açıklamalar sürüyor. Aslan, F.Bahçe'yi kast ederek TFF'nin hiçbir maddeye dayanmadan artırım yaptığını iddia etmişti. TFF'ye de "Nihai limitleri açıklayın" çağrısında bulunmuştu. TFF'den yanıt geldi: Kulüplerin sunduğu belgeler gizlidir ve kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir. Gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir. Ayrıca talimatlar gereği dönemi başlarında ilan edilecek limitlerin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir"
  1. 8.2.2020
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