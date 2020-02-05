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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Feghouli klasiği

Feghouli klasiği

yorgunu , sezon başında hem tatil yapamadı hem de kaçırdı.

yorgunu , sezon başında hem tatil yapamadı hem de kaçırdı. Devre arasında dinlenme fırsatı bulan Feghouli, geçen sezon olduğu gibi yine ocak ayında çıkışa geçti. formasıyla sezonun ilk yarılarında 3 senede ancak 10 gol atan Cezayirli oyuncu, sezonun ikinci yarılarına ise 25 gol kaydetti. 'ye 2 gol atan Feghouli'nin yeniden form tutmaya başlaması başta teknik heyet olmak üzere herkesi mutlu etti.
  1. 5.2.2020
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