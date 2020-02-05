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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Brugge’e savaş açtı

Brugge’e savaş açtı

, Diagne’yi oynatmayan kulübünü ’ya şikayet etti. Üstüne de 15.5 milyon euro’luk tazminat davası açtı

ile arasında savaşı çıktı... İdareciler kulübünden kiralama bedelinden kalan parayı isterken Brugge hem oyuncuyu kadro dışı bıraktı hem de bu isteği reddetti. Bu durum sarı-kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Önceki gün Başkan , Club Brugge'e yüklenirken, "Benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek zorunda" dedi. Galatasaray'ın, futbolcunun oynama hakkının elinden alınması ve idmanlara alınmaması nedeniyle konuyu 'ya taşıdı. Cimbom'un, "Club Brugge anlaşma yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezse 15.5 milyon euro tazminat öder" maddesini işlettiği öğrenildi.

BORCUNU ÖDEMEDİ

3 milyon 350 bin euro'ya Diagne'yi kiralayan Club Brugge'ün Galatasaray'a 2 milyon euro daha ödemesi gerekiyor. Bu paranın 1 milyon euro'luk kısmının ödeme tarihi de geçmiş durumda...

DIAGNE FLORYA'DA

Club Brugge'un idmanlara almadığı Mbaye Diagne, dün Florya'daydı. Onyekuru ve Luyindama ile bir araya gelen Senegalli oyuncu, bu dakikaları bir video ile sosyal medyadan paylaştı.

  1. 5.2.2020
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