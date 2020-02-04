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04 Şubat 2020, Salı
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40 puanla şampiyon

40 puanla şampiyon

 Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. geçen sezon da ilk yarıyı 29 puan ve averajla 5. tamamlarken, ikinci devrede yine hanesine 40 puan ekledi ve mutlu sona ulaştı.

  1. 4.2.2020
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