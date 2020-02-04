40 puanla şampiyon
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray geçen sezon da ilk yarıyı 29 puan ve averajla 5. tamamlarken, ikinci devrede yine hanesine 40 puan ekledi ve mutlu sona ulaştı.
- 4.2.2020
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
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Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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