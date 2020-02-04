40 puanla şampiyon

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray geçen sezon da ilk yarıyı 29 puan ve averajla 5. tamamlarken, ikinci devrede yine hanesine 40 puan ekledi ve mutlu sona ulaştı.