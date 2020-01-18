Atalay sözleşme uzattı
Sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın kontratını uzattı. 19 yaşındaki oyuncu ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı törenle sözleşme tarihini 2021-22 sezonu sonuna çekti
Sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın kontratını uzattı. 19 yaşındaki oyuncu ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı törenle sözleşme tarihini 2021-22 sezonu sonuna çekti. Galasaray Akademisinin en yetenekli ürünlerinden olan Atalay Babacan "2.5 yıl daha buradayım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'da olmak büyük bir onur, gurur. Ben de geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek sezonlarda da elimden geleni yapacağım. İnşallah bu formaya layık olacağım" ifadelerini kullandı. Cimbom'un ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da Atalay'a kariyerinde başarılar diledi.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Atalay sözleşme uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.