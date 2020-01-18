Atalay sözleşme uzattı

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın kontratını uzattı. 19 yaşındaki oyuncu ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı törenle sözleşme tarihini 2021-22 sezonu sonuna çekti. Galasaray Akademisinin en yetenekli ürünlerinden olan Atalay Babacan "2.5 yıl daha buradayım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'da olmak büyük bir onur, gurur. Ben de geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek sezonlarda da elimden geleni yapacağım. İnşallah bu formaya layık olacağım" ifadelerini kullandı. Cimbom'un ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da Atalay'a kariyerinde başarılar diledi.