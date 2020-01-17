Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı

Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'den transfer ettiği Marcelo Saracchi'nin lisansının çıkartıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer isimler olan Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisansları ise henüz çıkmadı.