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17 Ocak 2020, Cuma
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'da 'nin lisansı çıkartıldı

Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı

Devre arası transferlerine devam eden , Leipzig'den 'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar yeni transferinin lisansının çıkartıldığını duyurdu. Böylece Saracchi Denizlispor karşısında oynanacak olan mücadelede forma giyebilecek.

, Alman ekibi Leipzig'den ettiği 'nin lisansının çıkartıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer isimler olan Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisansları ise henüz çıkmadı.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 15:33
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