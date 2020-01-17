Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı
Devre arası transferlerine devam eden Galatasaray, Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar yeni transferinin lisansının çıkartıldığını duyurdu. Böylece Saracchi Denizlispor karşısında oynanacak olan mücadelede forma giyebilecek.
Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'den transfer ettiği Marcelo Saracchi'nin lisansının çıkartıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer isimler olan Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisansları ise henüz çıkmadı.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 15:33
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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