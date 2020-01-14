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14 Ocak 2020, Salı
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'da Linnes ve sahada

Galatasaray'da Linnes ve Emre sahada

, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. 'den lisansları çıkarılan ve , ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.

, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. 'den lisansları çıkarılan ve , ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.

  1. 14.1.2020
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