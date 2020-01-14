Galatasaray'da Linnes ve Emre sahada
Galatasaray, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. TFF'den lisansları çıkarılan Martin Linnes ve Emre Akbaba, Karadeniz ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.
Galatasaray, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. TFF'den lisansları çıkarılan Martin Linnes ve Emre Akbaba, Karadeniz ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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