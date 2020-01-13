Galatasaray'da Terim'in moralini bozan haber! Alman ekibi devreye girdi

Udinese ile temasa geçen Schalke, Galatasaray'ın aksine oyuncuyu kiralamak için değil bonservisiyle satın almak için teklif yaptı. İlgi mektubunu gönderen Schalke, Udinese'nin Fofana için isteyeceği rakama göre transferde hareket planını oluşturacak. 24 yaşındaki Fildişili Seko Fofana, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.