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Galatasaray'da Terim'in moralini bozan haber! Alman ekibi devreye girdi
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına bambaşka bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray, transferde somut adımları atmaya başlamıştı. Onyekuru, Sekidika ve Marcelo Saracchi transferlerini bitiren Aslan, Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarına devam ediyordu. Bu bölge için Seko Fofana'yı belirleyen Galatasaray'a transferde ciddi bir rakip çıktı.
13 Ocak 2020 Pazartesi 21:28
Güncelleme: 13.01.2020 21:33
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Schalke 04, Nabil Bentaleb'i Crystal Palace'a satmaya hazırlanırken yerine gelecek oyuncuyu da belirledi. Alman basınında yer alan habere göre; orta sahada Nabil Bentaleb'in ayrılığı sonrası oluşacak boşluğa, Galatasaray'ın da ilgilendiği Seko Fofana'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
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Udinese ile temasa geçen Schalke, Galatasaray'ın aksine oyuncuyu kiralamak için değil bonservisiyle satın almak için teklif yaptı. İlgi mektubunu gönderen Schalke, Udinese'nin Fofana için isteyeceği rakama göre transferde hareket planını oluşturacak. 24 yaşındaki Fildişili Seko Fofana, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
10 NUMARA
Bonservisine 3,5 milyon euro ödenen Seko Fofana, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KİMDİR?
7 Mayıs 1995 Paris doğumlu olan Fildişili milli futbolcu Seko Fofana, futbol eğitimini Fransa'nın Lorient Kulübü'nde aldı. Ardından Manchester City altyapısına transfer olan Seko Fofana, Fulham ve Bastia gibi kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2016 yılında Udinese'ye satıldı.
Cimbom'un son gözdesi Fofana kulüpler düzeyinde 198 maçta 24 gol ve 15 asist kaydetti.