Falcao devreye girdi! Galatasaray transferi bitiriyor
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Christian Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper arayışlarına hız veren Galatasaray'da, çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu kısa süre içinde renklerine bağlamak isterken transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transferi bitirebilmesi için Radamel Falcao devreye girdi. İşte transfere dair tüm gelişmeler...
- 13.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 20:03
- Falcao devreye girdi! Galatasaray transferi bitiriyor
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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