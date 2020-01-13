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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Falcao devreye girdi! transferi bitiriyor

Falcao devreye girdi! Galatasaray transferi bitiriyor

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Christian Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper arayışlarına hız veren Galatasaray'da, çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu kısa süre içinde renklerine bağlamak isterken transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transferi bitirebilmesi için Radamel Falcao devreye girdi. İşte transfere dair tüm gelişmeler...

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 20:03
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