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10 Ocak 2020, Cuma
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'dan transferine dair flaş açıklama!

Galatasaray'dan Arda Turan transferine dair flaş açıklama!

Son günlerde adı sık sık ile anılmaya başlayan kulübü ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Bu gelişmenin ardından Arda'nın bonservisini elinde bulunduran 'da dönüş kapılarını kapatmıştı. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği tartışılmaya devam ederken sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Başkan Yardımcısı , 'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a olacağı söyletilerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 17:55
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