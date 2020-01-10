Galatasaray'dan Arda Turan transferine dair flaş açıklama!
Son günlerde adı sık sık Galatasaray ile anılmaya başlayan Arda Turan kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Bu gelişmenin ardından Arda'nın bonservisini elinde bulunduran Barcelona'da dönüş kapılarını kapatmıştı. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği tartışılmaya devam ederken sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletilerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.
- 10.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 17:55
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Galatasaray'dan Arda Turan transferine dair flaş açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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