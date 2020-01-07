Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!

Son günlerde Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın bonservisi ise halen İspanya'nın dev kulübü Barcelona'da. Turan'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusuyken tapusunu elinde bulunduran Barcelona'dan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...
7 Ocak 2020 Salı 16:24
Güncelleme: 07.01.2020 16:44
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Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan için Barcelona defteri de tamamen kapandı.
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Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ın da sona erecek olan Arda Turan'ın Başakşehir ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından Marca'da bir haber kaleme alan Ramiro Aldunate, "Barelona için sürpriz bir gelişme! Barcelona, Arda Turan'a kendine kulüp bul" dedi.
BARCELONA TEK İHTİMALİ DE ORTADAN KALDIRDI Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı."
"Arda, futbol oynamaya devam etmek istiyorsa Barcelona'dan başka bir kulüp bulmak zorunda. Barcelonalı yetkililer de Arda opsiyonunu tamamen devre dışı bıraktı ve aldığımız bilgiler de yetkilililer, Arda'ya "kendine kulüp bul" yönünde bir talimat verdiği şeklinde oldu."
"Arda için Türkiye'de bir opsiyon var, o da Galatasaray ancak bu süreçte de bazı şartların oluşması gerekiyor"