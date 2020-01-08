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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Saracchi fark yaratacak

Saracchi fark yaratacak

Nagatomo'dan bu sezon istediğini alamayan , transfere yönelmişti. 'den Saracchi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sol kanatta hem savunmada hem hücumda daha etkili olacak

Nagatomo'dan bu sezon istediğini alamayan , transfere yönelmişti. 'den Saracchi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sol kanatta hem savunmada hem hücumda daha etkili olacak. Orta sayısı ve kalitesi Nagatomo'dan daha iyi olan 21 yaşındaki sol bek maç başına da 1.95 oranında top çalıyor. Aslan bu sezon en büyük problemi topu geri kazanmada yaşıyordu.

İRFAN BUZ: ZAAFLARI VAR
Teknik direktör , Radyospor'a Marcelo Saracchi'yi değerlendirdi. Buz "Ofansif ve yetenekli bir bek. Defansta taktiksel zaafları var. Leipzig satış opsiyonu vermeyerek ondan umutlu olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu bölgede bir değişime ihtiyacı vardı. doğru bir hamle yaptı" diye konuştu.

Saracchi, 'da maç başına 1.95 top çaldı, 1.05 kilit pas istatistiği tutturdu, 0.6 top kaptırdı, 32.4 kez topla oynadı, 0.45 çalım yedi.
  1. 8.1.2020
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