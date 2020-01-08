Saracchi fark yaratacak
Nagatomo'dan bu sezon istediğini alamayan Galatasaray, transfere yönelmişti. Leipzig'den Saracchi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sol kanatta hem savunmada hem hücumda daha etkili olacak
İRFAN BUZ: ZAAFLARI VAR
Teknik direktör İrfan Buz, Radyospor'a Marcelo Saracchi'yi değerlendirdi. Buz "Ofansif ve yetenekli bir bek. Defansta taktiksel zaafları var. Leipzig satış opsiyonu vermeyerek ondan umutlu olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu bölgede bir değişime ihtiyacı vardı. Fatih Terim doğru bir hamle yaptı" diye konuştu.
Saracchi, Almanya'da maç başına 1.95 top çaldı, 1.05 kilit pas istatistiği tutturdu, 0.6 top kaptırdı, 32.4 kez topla oynadı, 0.45 çalım yedi.
- 8.1.2020
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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