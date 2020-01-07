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07 Ocak 2020, Salı
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Tam 11.5 yaş gençleşti

Tam 11.5 yaş gençleşti

 ve 'nun transferiyle birlikte 'ın sol kanadı büyük bir evrim geçirdi.

ve 'nun transferiyle birlikte 'ın sol kanadı büyük bir evrim geçirdi. Terim, ligin ikinci yarısında 33 yaşındaki Babel ve Nagatomo'nun yerine 22 yaşındaki Onyekuru ve 21'lik Saracchi'yi kullanacak. Bu da 11 yaşlık bir gençleşme anlamına geliyor.

  1. 7.1.2020
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