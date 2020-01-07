Babel’den şok hareket

Cimbom'un istediği verimi alamadığı Ryan Babel'den şok bir çıkış geldi. Hollandalı futbolcunun, sosyal medya hesaplarından Galatasaray adını sildiği belirtildi. Sarıkırmızılı taraftarlar da Henry Onyekuru'nun gelişi sonrası bu tarz bir harekette bulunan 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması yönünde mesajlar attılar.