Onyekuru Galatasaray'da idmana çıktı

Galatasaray'ın, Fransız ekibi Monaco'dan kiralamak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Genç futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çıktığı antrenman öncesi bir paylaşım yaparak "Yeniden başlıyoruz" yorumunu düştü. Onyekuru bilindiği gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş daha sonra da kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı. Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.