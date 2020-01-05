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05 Ocak 2020, Pazar
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Onyekuru 'da idmana çıktı

Onyekuru Galatasaray'da idmana çıktı

'ın transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdiği , sarı-kırmızılı takımla birlikte 'nde antrenmana çıktı.

'ın, Fransız ekibi Monaco'dan kiralamak için görüşmelere başladığını 'a bildirdiği Nijeryalı kanat oyuncusu , sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Genç futbolcu, 'nde çıktığı antrenman öncesi bir paylaşım yaparak "Yeniden başlıyoruz" yorumunu düştü. Onyekuru bilindiği gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş daha sonra da kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı. Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 12:26
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